«Локомотив» крупно проиграл «Атлетико»

«Локомотив» проиграл «Атлетико» в ответном матче 1/8 финала Лиги Европы. Встреча прошла в Москве на стадионе «РЖД Арена» и завершилась со счётом 5:1 в пользу мадридской команды.
На 16-й минуте Анхель Корреа вывел «Атлетико» вперёд, однако спустя несколько минут Мацей Рыбусь сравнял счёт. Во втором тайме «матрасники» забили четыре безответных гола в ворота хозяев — дубль оформил Фернандо Торрес, по одному голу на счету Сауля и Антуана Гризманна.
В Мадриде «Локомотив» также крупно проиграл — 0:3. Таким образом, московская команда покидает Лигу Европы, а «Атлетико» проходит в 1/4 финала.