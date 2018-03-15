«Локомотив» крупно проиграл «Атлетико»

«Локомотив» вновь крупно проиграл «Атлетико» и вылетел из Лиги Европы

«Локомотив» проиграл «Атлетико» в ответном матче 1/8 финала Лиги Европы. Встреча прошла в Москве на стадионе «РЖД Арена» и завершилась со счётом 5:1 в пользу мадридской команды.

В Мадриде «Локомотив» также крупно проиграл — 0:3. Таким образом, московская команда покидает Лигу Европы, а «Атлетико» проходит в 1/4 финала.