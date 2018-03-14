Чемпионат мира-2018. В порядке живой очереди куплено более 350 тысяч билетов

За первые сутки второго периода второго этапа продаж болельщики купили 356 700 билетов на матчи чемпионата мира по футболу 2018 года в России. Все они были реализованы в порядке живой очереди.

13 марта болельщики сообщали о трудностях работе билетной платформы. В течение нескольких часов они не могли войти на сайт, чтобы купить билеты. Позже Международная федерация футбола принесла извинения.