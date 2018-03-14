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«Атлетико» в Москве поддержат 40 болельщиков
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«Атлетико» в Москве на игре с «Локомотивом» поддержат около 40 болельщиков 

Чемпионат.com 14 марта 2018
Фото: Reuters
Как стало известно «Чемпионату», на предстоящем матче 1/8 финала Лиги Европы «Локомотив» — «Атлетико» гостевую команду поддержат около 40 болельщиков. Более 20 поклонников мадридцев прилетели в Москву из Испании 13 марта.
Остальные фанаты «Атлетико» проживают в России и являются членами клуба болельщиков. На гостевой сектор «Атлетико» смогут попасть только те зрители, которые состоят в клубе болельщиков мадридского клуба.
Встреча между «Локомотивом» и «Атлетико» состоится в четверт, 15 марта, в Москве на арене в Черкизово. В первом матче в Мадриде испанцы победили со счётом 3:0.
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