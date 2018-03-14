Каррагера наказали из-за плевка в фаната

Бывший футболист Каррагер до конца сезона отстранен от работы на ТВ из-за плевка в фаната

Бывший защитник английского "Ливерпуля" Джейми Каррагер отстранен от работы до конца сезона на британском телеканале Sky Sports из-за плевка в адрес болельщика футбольного клуба "Манчестер Юнайтед" и его дочери. Об этом сообщает британское издание The Guardian.

"После внутреннего расследования было принято решение отстранить Каррагера до конца сезона, — отметил представитель Sky Sports. — Перед стартом следующего сезона мы проведем с ним переговоры, чтобы обсудить вопрос его возвращения", — говорится в заявлении телеканала.

Инцидент произошел 10 марта после поражения "Ливерпуля" от "Манчестер Юнайтед" (1:2) в матче чемпионата Англии. Позднее Каррагер принес извинения болельщику "Манчестер Юнайтед", позвонив ему лично.

Каррагер провел за "Ливерпуль" 508 матчей с 1996 по 2013 год.