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Каррагера наказали из-за плевка в фаната
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Бывший футболист Каррагер до конца сезона отстранен от работы на ТВ из-за плевка в фаната 

ТАСС 14 марта 2018
Фото: EPA
Бывший защитник английского "Ливерпуля" Джейми Каррагер отстранен от работы до конца сезона на британском телеканале Sky Sports из-за плевка в адрес болельщика футбольного клуба "Манчестер Юнайтед" и его дочери. Об этом сообщает британское издание The Guardian.
"После внутреннего расследования было принято решение отстранить Каррагера до конца сезона, — отметил представитель Sky Sports. — Перед стартом следующего сезона мы проведем с ним переговоры, чтобы обсудить вопрос его возвращения", — говорится в заявлении телеканала.
Инцидент произошел 10 марта после поражения "Ливерпуля" от "Манчестер Юнайтед" (1:2) в матче чемпионата Англии. Позднее Каррагер принес извинения болельщику "Манчестер Юнайтед", позвонив ему лично.
Каррагер провел за "Ливерпуль" 508 матчей с 1996 по 2013 год.
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