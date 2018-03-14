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Футболист «Зенита» Маммана перенес операцию в Риме
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Футболист «Зенита» Маммана перенес операцию в Риме и пропустит до полугода 

ТАСС 14 марта 2018
Фото: ТАСС
Защитник санкт-петербургского футбольного клуба "Зенит" Эмануэль Маммана, получивший травму крестообразной связки колена, успешно перенес операцию в Риме. Об этом сообщается на официальном сайте команды.
Аргентинский футболист получил травму во время матча 22-го тура чемпионата России против "Ростова" (0:0). Обследование выявило у Мамманы субтотальное повреждение передней крестообразной связки. Отмечается, что восстановление игрока займет пять-шесть месяцев. Ранее сообщалось, что аргентинец может пропустить девять месяцев.
Маммана перешел в "Зенит" летом 2017 года. В нынешнем сезоне он провел за команду 26 матчей в различных турнирах, отметившись одной результативной передачей. После 22 туров "Зенит" в турнирной таблице чемпионата России с 39 очками занимает пятое место.
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