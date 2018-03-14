ФИФА проведет экстренные переговоры в Греции после случая с российским президентом ПАОК

Международная федерация футбола (ФИФА) намерена провести экстренное совещание в Греции после инцидента с президента ПАОК Ивана Саввиди , которому грозит пятилетний запрет на посещение матчей за угрозы судье во время поединка чемпионата с клубом АЕК, сообщает ТАСС

"ФИФА требует бескомпромиссного и решительного подхода в уничтожении всех форм насильственных действий в футболе", — заявил директор ФИФА по Европе Бьорн Вассалло. По информации Inside The Games, делегация ФИФА уже прибыла в Грецию.

Ранее сообщалось, что ФИФА может отстранить Грецию от участия в международных турнирах в связи с инцидентом в матче национального чемпионата.