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ФИФА проведет экстренные переговоры в Греции
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ФИФА проведет экстренные переговоры в Греции после случая с российским президентом ПАОК 

Газета.Ru 14 марта 2018
Фото: РИА Новости
Международная федерация футбола (ФИФА) намерена провести экстренное совещание в Греции после инцидента с президента ПАОК Ивана Саввиди, которому грозит пятилетний запрет на посещение матчей за угрозы судье во время поединка чемпионата с клубом АЕК, сообщает ТАСС.
По информации Inside The Games, делегация ФИФА уже прибыла в Грецию.
"ФИФА требует бескомпромиссного и решительного подхода в уничтожении всех форм насильственных действий в футболе", — заявил директор ФИФА по Европе Бьорн Вассалло.
Ранее сообщалось, что ФИФА может отстранить Грецию от участия в международных турнирах в связи с инцидентом в матче национального чемпионата.
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