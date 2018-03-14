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«ФИФА в состоянии паники»
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В Испании считают, что ФИФА паникует из-за призывов бойкота ЧМ-2018 

Газета.Ru 14 марта 2018
Испанские СМИ выразили мнение, что руководство Международной федерации футбола (ФИФА) находится в панике после призыва правительства Великобритании отказаться от визита в Россию на чемпионат мира 2018 года, передает RT.
По информации издания AS, чиновники ФИФА искусственно показывают свое спокойствие.
"ФИФА находится в состоянии паники в связи с появлением призывов бойкотировать чемпионат мира. Публично организация продолжает сохранять молчание, однако высокопоставленные чиновники ФИФА осознают, что после отравления Сергея Скрипаля напряженность достигла критической точки. Нет никаких признаков, что она ослабнет. Все выглядит так, что будет только хуже. А это ставит под угрозу ЧМ-2018", — говорится в материале.
Ранее премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заявила, что члены британского правительства и королевской семьи откажутся от визита в Россию на чемпионат мира 2018 года.
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