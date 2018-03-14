Испанские СМИ сообщили, что ФИФА в панике от призывов бойкотировать ЧМ-2018

Испанское издание AS утверждает, что в руководстве Международной федерации футбола (ФИФА) царят панические настроения в связи с появлением призывов к бойкоту чемпионата мира по футболу 2018 года, который пройдёт в России.

«ФИФА находится в состоянии паники в связи с появлением призывов бойкотировать чемпионат мира. Публично организация продолжает сохранять молчание, однако высокопоставленные чиновники ФИФА осознают, что после отравления Сергея Скрипаля напряжённость достигла критической точки», — говорится в материале AS.

«Нет никаких признаков, что напряжённость ослабнет. Всё выглядит так, что будет только хуже. А это ставит под угрозу ЧМ-2018», — указано в статье. Отмечается, что президенту ФИФА Джанни Инфантино небезразлично происходящее вокруг предстоящего турнира в России, не смотря на то что он это скрывает.

Ранее в ФИФА отреагировали на слова премьер-министра Великобритании о делегации страны на ЧМ-2018 в России.