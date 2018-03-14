Ещё
ФИФА в панике от призывов бойкотировать ЧМ-2018
Далее:
Читайте также:
Ещё

Испанские СМИ сообщили, что ФИФА в панике от призывов бойкотировать ЧМ-2018 

RT на русском 14 марта 2018
Фото: РИА Новости
Испанское издание AS утверждает, что в руководстве Международной федерации футбола (ФИФА) царят панические настроения в связи с появлением призывов к бойкоту чемпионата мира по футболу 2018 года, который пройдёт в России.
«ФИФА находится в состоянии паники в связи с появлением призывов бойкотировать чемпионат мира. Публично организация продолжает сохранять молчание, однако высокопоставленные чиновники ФИФА осознают, что после отравления Сергея Скрипаля напряжённость достигла критической точки», — говорится в материале AS.
>> МИД РФ ответил на демарш Лондона
Отмечается, что президенту ФИФА Джанни Инфантино небезразлично происходящее вокруг предстоящего турнира в России, не смотря на то что он это скрывает.
«Нет никаких признаков, что напряжённость ослабнет. Всё выглядит так, что будет только хуже. А это ставит под угрозу ЧМ-2018», — указано в статье.
Ранее в ФИФА отреагировали на слова премьер-министра Великобритании о делегации страны на ЧМ-2018 в России.
RT на русском: последние новости
Футболист ЦСКА Вернблум рассказал, за что Акинфеев получает деньги Кокорин получил травму в матче с «РБ Лейпциг» и в слезах покинул поле Орлов сказал Фурсенко, что Манчини позорит «Зенит»
 Ещё 3 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Глава ФИФА пошутил про допинг в сборной России9
«Че пыхтишь!» Тренер «Ак Барса» сорвался на журналиста1
Новая «бомба» для России от WADA19
Российский хоккеист довел до слез 12-летнего фаната8
Прояснилась ситуация с ЧМ-201843
Видео
«Че пыхтишь!» Тренер «Ак Барса» сорвался на журналиста
Хоккей
03:08
Два четверных Трусовой — это не сенсация. Это тупик
Фигурное катание
09:07
Тутберидзе отреагировала на слухи об уходе Медведевой
Фигурное катание
00:45
Россиянка стала семикратной чемпионкой Паралимпиады
Биатлон
01:56
Российский хоккеист довел до слез 12-летнего фаната
Хоккей
04:17
«ФИФА в состоянии паники»
Футбол
01:58
Украинскую призерку Олимпиады наказали за допинг
Легкая атлетика
03:16
Шипулин назвал сборную худшей за последние годы
Биатлон
00:55
Миленина выиграла золото Паралимпиады-2018
Лыжный спорт
01:02
Россия поразила медальным зачетом на Паралимпиаде
Зимние виды спорта
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение