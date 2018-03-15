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Украинское «Динамо» проиграло «Лацио»
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Украинское «Динамо» проиграло итальянскому «Лацио» и выбыло из Лиги Европы 

ТАСС 15 марта 2018
Фото: Reuters
Украинское "Динамо" (Киев) проиграло дома итальянскому "Лацио" со счетом 0:2 в ответном матче 1/8 финала футбольной Лиги Европы и покинуло турнир.
Мячи забили Лукас Лейва (23-я минута) и Стефан де Врей (83).
Первый матч, прошедший в Риме, завершился со счетом 2:2. По сумме двух встреч в четвертьфинал вышел "Лацио".
Французский "Марсель" вышел в четвертьфинал турнира, победив в гостях испанский "Атлетик" со счетом 2:1 (первая игра завершилась со счетом 3:1).
Жеребьевка 1/4 финала Лиги Европы пройдет 16 марта в швейцарском Ньоне.
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