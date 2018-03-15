Неймар спародировал умершего Хокинга

Неймар выложил фотографию в инвалидной коляске и процитировал Хокинга

Форвард "ПСЖ" Неймар выложил фотографию, на которой он сидит в инвалидной коляске. Фото опубликовано на странице спортсмена в твиттере.

Бразилец подписал изображение цитатой физика Стивена Хокинга

"Вы должны иметь позитивное мышление и извлекать максимум из любой ситуации, в которой оказались".

Você tem que ter uma atitude positiva e tirar o melhor da situação na qual se encontra.



Stephen Hawking pic.twitter.com/JE2MtyuT6b— Neymar Jr (@neymarjr) March 14, 2018

Неймар перенес операцию в связи с травмой пятой плюсневой кости, полученной в матче чемпионата Франции с "Марселем". Восстановление займет около трех месяцев.

Хокинг скончался 14 марта на 77 году жизни.