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Неймар спародировал умершего Хокинга
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Неймар выложил фотографию в инвалидной коляске и процитировал Хокинга 

Газета.Ru 15 марта 2018
Фото: Reuters
Форвард "ПСЖ" Неймар выложил фотографию, на которой он сидит в инвалидной коляске. Фото опубликовано на странице спортсмена в твиттере.
Бразилец подписал изображение цитатой физика Стивена Хокинга:
"Вы должны иметь позитивное мышление и извлекать максимум из любой ситуации, в которой оказались".
Неймар перенес операцию в связи с травмой пятой плюсневой кости, полученной в матче чемпионата Франции с "Марселем". Восстановление займет около трех месяцев.
Хокинг скончался 14 марта на 77 году жизни.
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