На «Манчестер Сити» могут наложить бан

На «Манчестер Сити» могут наложить трансферный бан

Английский футбольный клуб «Манчестер Сити» может быть наказан запретом на осуществление трансфером, если подтвердится нарушение правил переходов молодых игроков. Об этом сообщает The Telegraph.

Международная федерация футбола (ФИФА) в настоящий момент изучает ситуацию данную ситуацию. Отмечается, что два африканских игрока заявили, что играли за молодёжную команду «горожан» до достижения 18 лет. Правила ФИФА запрещают заигрывать молодых игроков из других стран до совершеннолетия.

За похожие нарушения уже были наказаны «Реал» , «Барселона» и «Атлетико».

Ранее Гвардиола не исключил, что продолжит работать в «Манчестер Сити» ещё 10 лет.