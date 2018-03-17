Соперника ЦСКА могут исключить из еврокубков

Соперника ЦСКА по 1/8 финала Лиги Европы могут исключить из еврокубков

"Лион" может быть исключен из еврокубков за беспорядки перед ответным матчем 1/8 финала Лиги Европы против ЦСКА, сообщает ТАСС Отмечается, что французский клуб уже имеет условную дисквалификацию за беспорядки, произошедшие во время матча с турецким "Бешикташем". О начале расследования УЕФА может быть объявлено 19 марта. Ранее генеральный директор московского ЦСКА Роман Бабаев рассказал, что российские болельщики не причастны к беспорядкам, вспыхнувшим в Лионе перед матчем 1/8 Лиги Европы между местным одноименным клубом и армейской командой.