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Соперника ЦСКА могут исключить из еврокубков
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Соперника ЦСКА по 1/8 финала Лиги Европы могут исключить из еврокубков 

Газета.Ru 15 часов назад
Фото: EPA
"Лион" может быть исключен из еврокубков за беспорядки перед ответным матчем 1/8 финала Лиги Европы против ЦСКА, сообщает ТАСС.
Отмечается, что французский клуб уже имеет условную дисквалификацию за беспорядки, произошедшие во время матча с турецким "Бешикташем".
О начале расследования УЕФА может быть объявлено 19 марта.
Ранее генеральный директор московского ЦСКА Роман Бабаев рассказал, что российские болельщики не причастны к беспорядкам, вспыхнувшим в Лионе перед матчем 1/8 Лиги Европы между местным одноименным клубом и армейской командой.
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