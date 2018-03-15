Ещё
Евсеев утверждён на посту главного тренера «Амкара»
Далее:
Читайте также:
Ещё

Евсеев утверждён на посту главного тренера «Амкара» 

Евро-футбол.Ру 15 марта 2018
Фото: РИА Новости
До сегодняшнего дня 42-летний специалист являлся и.о. наставника команды, после того как Гаджи Гаджиев решил уйти из клуба.
Под руководством Евсеева пермяки сыграли вничью с "Зенитом" (0:0) и проиграли тульскому "Арсеналу" (0:2).
Евро-футбол.Ру: последние новости
Инфантино: "Если бы сборная России принимала допинг, результаты были бы лучше, шутка" Кокорин пропустит матчи с Бразилией и Францией ​Кэмпбелл сравнил бойкот премьер-министра Великобритании с режимом Гитлера
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Глава ФИФА пошутил про допинг в сборной России9
«Че пыхтишь!» Тренер «Ак Барса» сорвался на журналиста1
Новая «бомба» для России от WADA19
Российский хоккеист довел до слез 12-летнего фаната8
Прояснилась ситуация с ЧМ-201843
Видео
«Че пыхтишь!» Тренер «Ак Барса» сорвался на журналиста
Хоккей
03:08
Два четверных Трусовой — это не сенсация. Это тупик
Фигурное катание
09:07
Тутберидзе отреагировала на слухи об уходе Медведевой
Фигурное катание
00:45
Россиянка стала семикратной чемпионкой Паралимпиады
Биатлон
01:56
Российский хоккеист довел до слез 12-летнего фаната
Хоккей
04:17
«ФИФА в состоянии паники»
Футбол
01:58
Украинскую призерку Олимпиады наказали за допинг
Легкая атлетика
03:16
Шипулин назвал сборную худшей за последние годы
Биатлон
00:55
Миленина выиграла золото Паралимпиады-2018
Лыжный спорт
01:02
Россия поразила медальным зачетом на Паралимпиаде
Зимние виды спорта
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение