Россия провалилась в рейтинге ФИФА

Сборная России в обновленном рейтинге Международной федерации футбола (ФИФА) опустилась с 61-го на 63-е место, сообщает ТАСС.
В активе российской национальной команды 531 очко. В 2018 году сборная России не сыграла ни одного матча.
Сборная Польши поднялась на одну позицию и делит шестое место с командой Испании (обе — по 1228 очков).
Рейтинг ФИФА. Версия от 15 марта 2018 года:
1. Германия — 1609
2. Бразилия — 1489
3. Португалия — 1360
4. Аргентина — 1359
5. Бельгия — 1337
6. Польша — 1228
6. Испания 1228
8. Швейцария — 1197
9. Франция — 1185
10. Чили — 1161…
63. Россия — 531