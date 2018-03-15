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Баллак оценил судейство в матче с «Барселоной»
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Экс-игрок «Челси» Баллак оценил судейство в матче с «Барселоной» 

Газета.Ru 15 марта 2018
Фото: Reuters
Бывший полузащитник лондонского "Челси" Михаэль Баллак не удивлен судейству в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов c каталонской "Барселоной". Об этом он написал на своей странице в твиттере.
"Такая же старая история", — написал Баллак.
Арбитр встречи Дамир Скомина в первом тайме не поставил пенальти за возможный фол на Маркосе Алонсо в штрафной площади.
В сезоне-2008/09 в полуфинале Лиги чемпионов между командами судья Том Хеннинг Эвребе допустил несколько ошибок в пользу "Барселоны", в том числе не назначил одиннадцатиметровые удары.
"Барселона" разгромила "Челси" и вышла в четвертьфинал.
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