Экс-игрок «Челси» Баллак оценил судейство в матче с «Барселоной»

"Такая же старая история", — написал Баллак. Бывший полузащитник лондонского "Челси" Михаэль Баллак не удивлен судейству в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов c каталонской "Барселоной". Об этом он написал на своей странице в твиттере.

В сезоне-2008/09 в полуфинале Лиги чемпионов между командами судья Том Хеннинг Эвребе допустил несколько ошибок в пользу "Барселоны", в том числе не назначил одиннадцатиметровые удары.

"Барселона" разгромила "Челси" и вышла в четвертьфинал.