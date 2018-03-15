В РФС рассказали о назначении Кержакова

Исполняющий обязанности президента Российского футбольного союза (РФС) Александр Алаев прокомментировал назначение Александра Кержакова на пост главного тренера юношеской национальной сборной.
"Уверен, что им есть чему поучиться у Александра Кержакова, который много лет отдал российскому футболу в качестве игрока и является рекордсменом по количеству забитых мячей за сборную России. Мы готовим серьезные реформы в РФС, формируем молодую и амбициозную управленческую команду, и хорошо, что он к ней присоединился", — цитирует Алаева ТАСС.
Ранее сообщалось, что Кержаков занял пост главного тренера юношеской сборной России по футболу.