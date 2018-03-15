Экс-игрок «Реала» променял больного сына на бриллианты

Бывший игрок «Реала» променял больного сына на бриллианты и машины

«Летает на частном самолете, выкладывает фотографии с бриллиантами, которые стоят тысячи евро, пока вещи твоего маленького сына стираются руками в раковине, а сам он спит в кресле в госпитале. Ты продолжаешь тратить деньги с друзьями, путешествовать, покупать машины и брендовую одежду, пока твой сын испытывает проблемы», — сообщила Руиз в «сторис», приложив фотографии из больницы. «Ты лишил меня компании, которая могла принести в госпиталь еду, а затем немедленно заявил, что моя семья и друзья должны платить за все. Семья летает почти каждую неделю после работы, потому что ты не можешь помочь. Потому что они люди и любят Ньяна», — заявила девушка. Аура Руиз, бывшая девушка нападающего английского «Сток Сити» Хесе Родригеса , заявила, что игрок покупает бриллианты и летает на частном самолете, пока его сын Ньян находится в больнице и нуждается в поддержке. Об этом она написала в своем Instagram. Скриншоты публикаций опубликовала Marca.

Руиз и Хесе разошлись несколько недель назад, после чего начали публично высказываться друг о друге. Семь месяцев назад девушка родила футболисту сына, которому сделали две операции. В настоящий момент он находится в госпитале в Мадриде. Во время зимнего трансферного окна форвард «Сток Сити» хотел перейти в испанский «Лас-Пальмас», чтобы быть ближе к ребенку, однако, в конце концов от трансфера отказался.