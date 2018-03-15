Бускетс пропустит до трёх недель из-за травмы

Каталонская «Барселона» сообщила характере травмы и ориентировочных сроках восстановления испанского полузащитника Серхио Бускетса. Как сообщает пресс-служба «Барселоны», медобследование выявило у Бускетса перелом фаланги мизинца правой ноги. Отмечается, что на восстановление испанцу потребуется до трёх недель.
Бускетс получил повреждение во время ответного матча 1/8 финала Лиги чемпионов с лондонским «Челси». Травма не позволила 29-летнему футболисту завершить встречу и на 60-й минуте он был заменён на португальца Андре Гомеша.
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