Глава ФИФА обидно пошутил над российскими футболистами

Глава Международной федерации футбола (ФИФА) Джанни Инфантино заявил в шутку, что российские футболисты явно показали бы куда лучший результат, если бы употребляли допинг.

«Можно пошутить? Если бы они принимали допинг, результаты были бы лучше, это шутка, шутка», — сказал Инфантино, сообщает ТАСС.

По его словам, все допинг-пробы, взятые у футболистов сборной России на трех последних международных турнирах, оказались отрицательными, отметив, что никого сомнения в правдивости этих проб у него нет. Все образцы проверяются в Лозанне.