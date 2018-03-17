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Глава ФИФА обидно пошутил над российскими футболистами
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Глава ФИФА обидно пошутил над российскими футболистами 

Рамблер 17 марта 2018
Фото: Reuters
Глава Международной федерации футбола (ФИФА) Джанни Инфантино заявил в шутку, что российские футболисты явно показали бы куда лучший результат, если бы употребляли допинг.
«Можно пошутить? Если бы они принимали допинг, результаты были бы лучше, это шутка, шутка», — сказал Инфантино, сообщает ТАСС.
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По его словам, все допинг-пробы, взятые у футболистов сборной России на трех последних международных турнирах, оказались отрицательными, отметив, что никого сомнения в правдивости этих проб у него нет. Все образцы проверяются в Лозанне.
«Что касается игроков, мы проверили всех футболистов на Кубке конфедераций 2017 года, все результаты негативные. То же самое было на чемпионате Европы-2016 со стороны Союза европейских футбольных ассоциаций и на ЧМ-2014 в Бразилии, подчеркну снова, что все пробы проверялись за пределами России, мы тестируем сборные России также, как и Германии, и Италии», — рассказал глава ФИФА.
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