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Голый московский дворник впечатлил футболиста «Атлетико»
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Голый московский дворник впечатлил футболиста «Атлетико» 

Рамблер 15 марта 2018
Фото: Instagram
Футболист испанского клуба «Атлетико» и сборной Уругвая Хосе Мария Хименес заявил, что московский дворник стал его «новым кумиром».
Защитник опубликовал на своей странице в соцсети Instagram видео, которое сделал из окна отеля в Москве. На кадрах запечатлен мужчина, с помощью лопаты очищающий спортивную площадку от снега. При этом из предметов одежды на нем присутствуют лишь шорты, шапка, перчатки, а также носки и обувь.
«Мой новый кумир», — сообщил спортсмен.
Сегодня мадридской команде предстоит противостоять московскому «Локомотиву» в ответном матче 1/8 финала Лиги Европы. Встреча в столице Испании завершилась со счетом 3:0 в пользу «Атлетико».
Ранее синоптики сообщили, что 15 марта температура в Москве не поднимется выше -2 градусов, а снегопад будет продолжаться в течение всего дня.
 Ещё 8 источников 
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