Голый московский дворник впечатлил футболиста «Атлетико»

Футболист испанского клуба «Атлетико» и сборной Уругвая Хосе Мария Хименес заявил, что московский дворник стал его «новым кумиром».

Защитник опубликовал на своей странице в соцсети Instagram видео, которое сделал из окна отеля в Москве. На кадрах запечатлен мужчина, с помощью лопаты очищающий спортивную площадку от снега. При этом из предметов одежды на нем присутствуют лишь шорты, шапка, перчатки, а также носки и обувь.

«Мой новый кумир», — сообщил спортсмен.

Сегодня мадридской команде предстоит противостоять московскому «Локомотиву» в ответном матче 1/8 финала Лиги Европы. Встреча в столице Испании завершилась со счетом 3:0 в пользу «Атлетико».

Ранее синоптики сообщили, что 15 марта температура в Москве не поднимется выше -2 градусов, а снегопад будет продолжаться в течение всего дня.