Итальянский «Милан» может сменить владельца

Итальянский ФК «Милан» может сменить владельца

Китайский владелец итальянского "Милана" Ли Юнхун может продать футбольный клуб. Об этом сообщает "Газета.Ru" со ссылкой на итальянское издание Gazzetta dello Sport.

Итальянская холдинговая компания "Фининвест" семьи Сильвио Берлускони продала китайскому консорциуму во главе с Ли Юнхуном 99,9% акций клуба в апреле 2017 года. Общая сумма сделки составила €740 млн, включая долги клуба. Он взял кредит у американского хедж-фонда Elliott Management для завершения сделки. Отмечается, что этот кредит до сих пор не погашен.

Как сообщает издание, в покупке "Милана" заинтересован Саид Аль-Фаласи, являющийся членом правящей в Дубае семьи Аль Мактум. Также Сади Аль-Фаласи является владельцем компании International Triangle Group, которая занимается бизнесом в разных секторах от строительства и торговли до брокерской деятельности.

В 2016 году "Милан" показал убыток в размере €75 млн В текущем году клуб продолжит оставаться убыточным. В летнее трансферное окно "Милан" потратил €230 млн на покупку футболистов.

"Милан" занимает шестое место в чемпионате Италии. Команда набрала 47 очков в 27 матчах. В первом матче 1/8 финала Лиги Европы итальянский клуб уступил дома лондонскому "Арсеналу" со счетом 0:2, ответная игра состоится в четверг.