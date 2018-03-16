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Манчини назвали «позором» «Зенита»
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Орлов сказал Фурсенко, что Манчини позорит «Зенит» 

RT на русском 5 часов назад
Фото: РИА Новости
Известный спортивный телекомментатор Геннадий Орлов прокомментировал работу главного тренера санкт-петербургского «Зенита» Роберто Манчини.
«У «Зенита» нет поставленной игры. Конечно, Манчини доработает до конца года, но задачу не выполнит — не станет чемпионом и с такой игрой вряд ли попадёт в зону Лиги чемпионов», — приводит слова Орлова «Чемпионат» со ссылкой на передачу «ГСО Live».
Орлов отметил, что ещё одна цель на сезон — далеко пройти в Лиге Европы — не была достигнута.
«Изначально вообще замахивались на победу, в крайнем случае — выход в финал», — сообщил Орлов.
Комментатор заявил, что президент «Зенита» Сергей Фурсенко предъявлял ему претензии, что тот жёстко отзывается о тренере.
«А я ему: «Как не говорить жёстко, если он позорит „Зенит“? Вы же президент. Он же против вас говорит! Говорит, что вы ему не купили игроков. Это же после каждого матча мы слышим», — добавил Орлов.
Ранее бывший главный тренер сборной России по футболу Борис Игнатьев раскритиковал наставника «Зенита» Роберто Манчини за постоянные жалобы на комплектацию команды.
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