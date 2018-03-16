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В ЦСКА прокомментировали беспорядки в Лионе
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ЦСКА: беспорядки в Лионе не имеют отношения к российским болельщикам 

Газета.Ru 16 марта 2018
Фото: РИА Новости
Генеральный директор московского ЦСКА Роман Бабаев рассказал, что российские болельщики не причастны к беспорядкам, вспыхнувшим в Лионе перед матчем 1/8 Лиги Европы между местным одноименным клубом и армейской командой. Слова Бабаева приводит "Чемпионат.com".
"Видел, что творилось в Лионе до игры, но это не имеет никакого отношения к нашим болельщикам. Это были столкновения местных фанатов с полицией Лиона.
Честно говоря, когда увидел эту картинку на телеэкране, немножко напрягся. Мы тут же связались с нашими сотрудниками и выяснили, что к нам это не имеет отношения", — сказал Бабаев.
Ранее сообщалось, что во время беспорядков пострадали восемь полицейских.
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