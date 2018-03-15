Таски летом уйдёт из «Спартака»

30-летний немецкий защитник Сердар Таски, действующий контракт которого со "Спартаком" заканчивается 30 июня этого года, не будет продлевать трудовые отношения с "красно-белыми".

Стороны обсуждали такой вариант, но к общему мнению не пришли, и летом футболист покинет московский клуб в качестве свободного агента.

Таски перешел в "Спартак" из "Штуттгарта" в августе 2013 года. С тех пор он провел в составе столичной команды 8 официальных матчей во всех турнирах, забив три мяча и отдав одну голевую передачу.