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Таски летом уйдёт из «Спартака»
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Таски летом уйдёт из «Спартака» 

Евро-футбол.Ру 15 марта 2018
Фото: РИА Новости
30-летний немецкий защитник Сердар Таски, действующий контракт которого со "Спартаком" заканчивается 30 июня этого года, не будет продлевать трудовые отношения с "красно-белыми".
Стороны обсуждали такой вариант, но к общему мнению не пришли, и летом футболист покинет московский клуб в качестве свободного агента.
Таски перешел в "Спартак" из "Штуттгарта" в августе 2013 года. С тех пор он провел в составе столичной команды 8 официальных матчей во всех турнирах, забив три мяча и отдав одну голевую передачу.
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