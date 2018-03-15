Ещё
«Зенит» может подписать известного португальца
Далее:
Читайте также:
Ещё

«Зенит» может подписать известного португальца 

Soccer News 15 марта 2018
Фото: Soccer News
"Зенит" проявляет интерес к португальскому полузащитнику "Монако" Жоау Моутинью, сообщают российские СМИ.
По сведениям источника, футболист может перебраться в Россию летом, по истечении своего контракта с монегасками. В данный момент стороны ведут переговоры. Португалец хочет подписать с "Зенитом" трехлетний контракт с зарплатой 4,2 миллиона евро в год. В подписании игрока заинтересован лично главный тренер "сине-бело-голубых" Роберто Манчини.
В этом сезоне 31-летний Моутинью провел за "Монако" 35 матчей, забил 1 гол и отдал 6 результативных передач.
Soccer News: последние новости
Редактор "Спорт-Экспресса" о травме Кокорина: "Возмездие все же должно было прийти" Сол Кэмпбелл сравнил премьер-министра Британии с Гитлером У Абрамовича могут конфисковать "Челси"
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Глава ФИФА пошутил про допинг в сборной России9
«Че пыхтишь!» Тренер «Ак Барса» сорвался на журналиста1
Новая «бомба» для России от WADA19
Российский хоккеист довел до слез 12-летнего фаната8
Прояснилась ситуация с ЧМ-201843
Видео
«Че пыхтишь!» Тренер «Ак Барса» сорвался на журналиста
Хоккей
03:08
Два четверных Трусовой — это не сенсация. Это тупик
Фигурное катание
09:07
Тутберидзе отреагировала на слухи об уходе Медведевой
Фигурное катание
00:45
Россиянка стала семикратной чемпионкой Паралимпиады
Биатлон
01:56
Российский хоккеист довел до слез 12-летнего фаната
Хоккей
04:17
«ФИФА в состоянии паники»
Футбол
01:58
Украинскую призерку Олимпиады наказали за допинг
Легкая атлетика
03:16
Шипулин назвал сборную худшей за последние годы
Биатлон
00:55
Миленина выиграла золото Паралимпиады-2018
Лыжный спорт
01:02
Россия поразила медальным зачетом на Паралимпиаде
Зимние виды спорта
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение