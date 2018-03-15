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«Бешикташ» накажут из-за выбежавшего на поле кота
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«Бешикташ» может быть наказан из-за выбежавшего на поле кота в матче с «Баварией» 

Газета.Ru 15 марта 2018
Фото: Reuters
Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) открыл дисциплинарное дело в отношении турецкого «Бешикташа», сообщает ТАСС.
По информации пресс-службы организации, стамбульская команда обвиняется в нарушении трех пунктов регламента УЕФА в ходе ответного матча 1/8 финала Лиги чемпионов с мюнхенской «Баварией».
В частности, болельщики «Бешикташа» бросали на футбольное поле посторонние предметы. Кроме того, клуб обвиняется в плохой организации матча, а также в блокировании лестничных пролетов.
Также УЕФА рассмотрит случай, в ходе которого кот выбежал на поле во время встречи.
Заседание контрольно-дисциплинарного комитета состоится 31 мая.
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