Сёмин прокомментировал поражения от «Атлетико»

Сёмин: два поражения от «Атлетико» — хороший удар по самолюбию

Главный тренер «Локомотива» Юрий Сёмин прокомментировал поражение от «Атлетико» (1:5) в ответном матче 1/8 финала Лиги Европы.

«С нашей стороны сегодня была полная авантюра. С «Атлетико» в такой футбол играть нельзя. Но если говорить реально, с «Атлетико» и отыграть три мяча нереально — при Симеоне команда вообще очень редко пропускала. Мы правильнее играли в Мадриде, чем здесь. Для болельщиков, возможно, сегодня было интереснее — мы создавали моменты, неплохо комбинировали. Но для «Атлетико» это было плюсом. Свободные зоны, которые образовывались при нашей атаке, они хорошо реализовывали. Я поздравляю «Атлетико», это мастер-класс для нас. Сегодня сказал игрокам, что они играли так, как не надо делать с такими командами, как «Атлетико».

«Атлетико» несерьёзно не относится ни к одной игре, вижу это на протяжении всего времени, пока работает Симеоне. Каждый матч для них — самый важный, думаю, это их принцип. Если смотреть реально, мы не могли пройти «Атлетико» изначально. Перед сегодняшним матчем «Атлетико» получил три выходных, а мы — два. Матч с «Уралом» специально перенесли, чтобы играть именно с «Уралом» через три дня на четвёртый. Возможно, если бы игроки сегодня были в лучшем физическом состоянии, мы могли сыграть лучше. Тем более при такой поддержке болельщиков, которые гнали нас вперёд.

У нас комфортный подбор игроков, нам их хватит, чтобы участвовать в одном турнире и довести его, на мой взгляд, до логического конца. Тем более сегодняшний матч и игра в Мадриде — хороший удар по самолюбию, позволяющий посмотреть на себя по-другому. Хотя к игрокам претензий нет, они молодцы. Но напротив была команда сильнее.

Конфликт с Ари? Конфликтов нет. На вопросы, кто играл, кто попал в заявку, кто не попал, отвечу простыми словами — всегда играет тот, кто лучше.