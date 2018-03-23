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Черкесов оправдался за проигрыш cборной РФ
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Черкесов оправдался за проигрыш Бразилии 

Рамблер 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов объяснил, почему его подопечные во втором тайме товарищеского матча с Бразилией пропустили три гола за 13 минут, пишет Чемпионат.com.
По словам Черчесова, соперник перехватывал инициативу во время подготовки замен у российской сборной.
«Если вы обратили внимание, то буквально за 30 секунд до каждого гола у нас на бровке стоял игрок, готовый выйти на замену. Я чувствовал, что соперник перехватывает инициативу. И не хватало времени, чтобы выпустить свежего футболиста. На таком уровне нельзя упускать инициативу даже не на 13 минут, а на пару. Тем более против команды, которая умеет так играть в атаке», — отмечает тренер.
Черчесов пообещал провести работу нал ошибками после того, как вместе со своими помощниками посмотрит матч в спокойной обстановке.
Сборная Бразилии обыграла сборную Россию в товарищеском матче. Игра завершилась со счетом 0:3. Встреча прошла на стадионе «Лужники» в Москве. Все три мяча россияне пропустили во втором тайме.
 Ещё 123 источника 
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