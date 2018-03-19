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Колумбия рассчитывает дойти до полуфинала ЧМ-2018
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Сборная Колумбии рассчитывает дойти до полуфинала ЧМ-2018 

ТАСС 6 часов назад
Фото: Reuters
Сборная Колумбии рассчитывает дойти до полуфинала чемпионата мира 2018 года в России. Об этом ТАСС рассказал глава Колумбийской федерации футбола Рамон Хесурун.
Четыре года назад на чемпионате мира в Бразилии колумбийцы в четвертьфинале проиграли хозяевам турнира (1:2).
"В России мы надеемся добиться большего, чем в Бразилии четыре года назад. Мы приедем с более взрослой и более опытной командой. Очень надеемся на успех, мы полны оптимизма перед чемпионатом мира", — сказал Хесурун.
В России колумбийцы будут базироваться в Казани.
"У нас было несколько вариантов, но нашим техникам больше всего понравилась Казань. Это место было выбрано до жеребьевки. И нам повезло, что именно этот город станет эпицентром наших матчей на групповом этапе", — сказал Хесурун, отметив, что у сборной Колумбии не было каких-то особых пожеланий и требований к базе.
"Наша группа начинает позже всех, мы планируем приехать в Россию 11 июня", — добавил Хесурун.
На групповом этапе сборная Колумбии сыграет с командами Японии (19 июня, Саранск), Польши (24 июня, Казань) и Сенегала (28 июня, Самара).
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