Головин назвал заслуженной победу ЦСКА над «Лионом»

Полузащитник московского ЦСКА Александр Головин поделился впечатлениями от победного матча 1/8 финала Лиги Европы против французского «Лиона».

«Получился очень напряженный еврокубковый матч. Конечно, Лига Европы — это серьёзный уровень, поэтому эмоции сейчас особенно приятные. Эта встреча в очередной раз показала, что мы сильны, прежде всего, командной игрой и командным характером. Был непростой отрезок в матче, когда они забили второй мяч, но в целом мы играли с преимуществом и заслуженно выиграли», — цитирует Головина РИА Новости.

Он также сказал, что свой забитый мяч он так и хотел исполнить.