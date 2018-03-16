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Головин назвал заслуженной победу ЦСКА над «Лионом»
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Головин назвал заслуженной победу ЦСКА над «Лионом» 

RT на русском 17 часов назад
Фото: РИА Новости
Полузащитник московского ЦСКА Александр Головин поделился впечатлениями от победного матча 1/8 финала Лиги Европы против французского «Лиона».
«Получился очень напряженный еврокубковый матч. Конечно, Лига Европы — это серьёзный уровень, поэтому эмоции сейчас особенно приятные. Эта встреча в очередной раз показала, что мы сильны, прежде всего, командной игрой и командным характером. Был непростой отрезок в матче, когда они забили второй мяч, но в целом мы играли с преимуществом и заслуженно выиграли», — цитирует Головина РИА Новости.
Он также сказал, что свой забитый мяч он так и хотел исполнить.
Ранее главный тренер российского ЦСКА Виктор Гончаренко прокомментировал игру команды в ответном матче 1/8 финала футбольной Лиги Европы с французским «Лионом», который завершился победой «армейцев» со счётом 3:2.
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