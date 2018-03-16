В МВД Германии выступили против бойкота ЧМ-2018

Новый глава МВД Германии выступил против бойкота ЧМ-2018

«Политические проблемы должна решать политика, а не спорт», — цитирует Deutche Welle интервью Зеехофера газете Bild. Новый министр внутренних дел Германии Хорст Зеехофер высказался против бойкота ЧМ-2018, который пройдет летом в России.

Традиционно в Германии спорт находится в ведении главы МВД

«Участие в чемпионате мира не означает, что мы будем заодно с системой, режимом или властью (страны-хозяйки ЧМ — прим. ВЗГЛЯД)», — заявил Лев. Против бойкота чемпионата 2018 года в России выступил и тренер сборной Германии по футболу Йоахим Лев

Напомним, ранее глава МИД Великобритании Борис Джонсон заявил, что Лондон «сильно ответит» Москве, если будет доказана причастность Москвы к отравлению Сергея Скрипаля . Он также допустил бойкот ЧМ-2018, который летом пройдет в России, за что был раскритикован на родине.

Британские СМИ сообщили, что если Лондон в связи с покушением на Сергея Скрипаля решит бойкотировать ЧМ-2018 в России, то будет вынужден пропустить и чемпионат мира 2022 года.