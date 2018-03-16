В МВД Германии выступили против бойкота ЧМ-2018

Новый министр внутренних дел Германии Хорст Зеехофер высказался против бойкота ЧМ-2018, который пройдет летом в России.
«Политические проблемы должна решать политика, а не спорт», — цитирует Deutche Welle интервью Зеехофера газете Bild.
Традиционно в Германии спорт находится в ведении главы МВД.
Против бойкота чемпионата 2018 года в России выступил и тренер сборной Германии по футболу Йоахим Лев.
«Участие в чемпионате мира не означает, что мы будем заодно с системой, режимом или властью (страны-хозяйки ЧМ — прим. ВЗГЛЯД)», — заявил Лев.
Напомним, ранее глава МИД Великобритании Борис Джонсон заявил, что Лондон «сильно ответит» Москве, если будет доказана причастность Москвы к отравлению Сергея Скрипаля. Он также допустил бойкот ЧМ-2018, который летом пройдет в России, за что был раскритикован на родине.
Британские СМИ сообщили, что если Лондон в связи с покушением на Сергея Скрипаля решит бойкотировать ЧМ-2018 в России, то будет вынужден пропустить и чемпионат мира 2022 года.
Первый вице-президент Российского футбольного союза (РФС) Никита Симонян заявил, что чемпионат мира в России состоится в любом случае, даже если некоторые государства устроят бойкот.
В среду глава Немецкого футбольного союза (DFB) Райнхард Гриндель выступил против бойкота чемпионата мира 2018 года в России.