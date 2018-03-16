Состоялась жеребьевка 1/4 финала Лиги чемпионов

Шестнадцатого марта в швейцарском Ньоне состоялась жеребьевка для четвертьфинала Лиги чемпионов, определившая команды, которые будут бороться за выход в полуфинал. Об этом сообщает Championat.com.

По итогам жеребьевки, «Барселона» (Испания) встретится с «Ромой» (Италия), испанская «Севилья» сыграет с немецкой «Баварией», английские «Ливерпуль» и «Манчестер Сити» поборются друг с другом, а соперником «Ювентуса» (Италия) станет «Реал Мадрид» (Испания).

Первые встречи ¼ финала состоятся 3 и 4 апреля, ответные матчи пройдут 10 и 11 апреля. Команды, упомянутые первыми, первые матчи сыграют дома.

Финал Лиги чемпионов состоится 26 мая на киевском стадионе «Олимпийский».