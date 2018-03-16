Ещё
Состоялась жеребьевка 1/4 финала Лиги чемпионов
Далее:
Читайте также:
Ещё

Состоялась жеребьевка 1/4 финала Лиги чемпионов 

Рамблер 13 часов назад
Фото: ТАСС
Шестнадцатого марта в швейцарском Ньоне состоялась жеребьевка для четвертьфинала Лиги чемпионов, определившая команды, которые будут бороться за выход в полуфинал. Об этом сообщает Championat.com.
По итогам жеребьевки, «Барселона» (Испания) встретится с «Ромой» (Италия), испанская «Севилья» сыграет с немецкой «Баварией», английские «Ливерпуль» и «Манчестер Сити» поборются друг с другом, а соперником «Ювентуса» (Италия) станет «Реал Мадрид» (Испания).
Первые встречи ¼ финала состоятся 3 и 4 апреля, ответные матчи пройдут 10 и 11 апреля. Команды, упомянутые первыми, первые матчи сыграют дома.
Финал Лиги чемпионов состоится 26 мая на киевском стадионе «Олимпийский».
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Глава ФИФА пошутил про допинг в сборной России9
«Че пыхтишь!» Тренер «Ак Барса» сорвался на журналиста1
Новая «бомба» для России от WADA19
Прояснилась ситуация с ЧМ-201843
Российский хоккеист довел до слез 12-летнего фаната8
Видео
«Че пыхтишь!» Тренер «Ак Барса» сорвался на журналиста
Хоккей
03:08
Два четверных Трусовой — это не сенсация. Это тупик
Фигурное катание
09:07
Тутберидзе отреагировала на слухи об уходе Медведевой
Фигурное катание
00:45
Россиянка стала семикратной чемпионкой Паралимпиады
Биатлон
01:56
Российский хоккеист довел до слез 12-летнего фаната
Хоккей
04:17
«ФИФА в состоянии паники»
Футбол
01:58
Украинскую призерку Олимпиады наказали за допинг
Легкая атлетика
03:16
Шипулин назвал сборную худшей за последние годы
Биатлон
00:55
Миленина выиграла золото Паралимпиады-2018
Лыжный спорт
01:02
Россия поразила медальным зачетом на Паралимпиаде
Зимние виды спорта
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение