ЦСКА сыграет с «Арсеналом» в 1/4 финала Лиги Европы

ЦСКА сыграет с «Арсеналом» в четвертьфинале Лиги Европы

Московский ЦСКА сыграет с лондонским «Арсеналом» в 1/4 финала Лиги Европы. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Жеребьевка состоялась в штаб-квартире УЕФА в швейцарском Ньоне. В четвертьфинальной стадии турнира немецкий «РБ Лейпциг» сыграет с французским «Марселем», испанский «Атлетико» — с португальским «Спортингом», итальянский «Лацио» — с австрийским «Зальцбургом».

Впервые с сезона-2004/05 на этой стадии турнира играют команды из 8 разных стран. Первые матчи 1/4 финала пройдут 5 апреля, ответные — 12 апреля. Финал состоится 16 мая в Лионе.

Ранее, 16 марта, были также определены четвертьфинальные пары 1/4 финала Лиги чемпионов.

ЦСКА 15 марта обыграл французский «Лион» со счетом 3:2. По сумме двух встреч армейцы смогли пробиться в следующую стадию Лиги Европы. ЦСКА стал единственным российским клубом, которому удалось выйти в четвертьфинал текущего розыгрыша турнира.