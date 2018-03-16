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ЦСКА сыграет с «Арсеналом» в 1/4 финала Лиги Европы
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ЦСКА сыграет с «Арсеналом» в четвертьфинале Лиги Европы 

Lenta.ru 12 часов назад
Фото: РИА Новости
Московский ЦСКА сыграет с лондонским «Арсеналом» в 1/4 финала Лиги Европы. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».
Жеребьевка состоялась в штаб-квартире УЕФА в швейцарском Ньоне. В четвертьфинальной стадии турнира немецкий «РБ Лейпциг» сыграет с французским «Марселем», испанский «Атлетико» — с португальским «Спортингом», итальянский «Лацио» — с австрийским «Зальцбургом».
Впервые с сезона-2004/05 на этой стадии турнира играют команды из 8 разных стран. Первые матчи 1/4 финала пройдут 5 апреля, ответные — 12 апреля. Финал состоится 16 мая в Лионе.
Ранее, 16 марта, были также определены четвертьфинальные пары 1/4 финала Лиги чемпионов.
ЦСКА 15 марта обыграл французский «Лион» со счетом 3:2. По сумме двух встреч армейцы смогли пробиться в следующую стадию Лиги Европы. ЦСКА стал единственным российским клубом, которому удалось выйти в четвертьфинал текущего розыгрыша турнира.
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