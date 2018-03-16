Газзаев предсказал «русский след» в игре ЦСКА и «Арсенала»

Газзаев: если ЦСКА обыграет «Арсенал», Мэй снова увидит русский след

«Нас ждёт очень хорошее, интересное противостояние! Уверен, с такой игрой, как в гостях против «Лиона», армейцы вполне могут рассчитывать на успех и против лондонцев», — приводит слова Газзаева «Спорт-Экспресс». Бывший главный тренер московского ЦСКА Валерий Газзаев поделился мнением о жеребьёвке четвертьфинала Лиги Европы. Армейцы сыграют с лондонским «Арсеналом».

Газзаев выразил надежду, что ЦСКА пройдёт «Арсенал» и будут иметь большие основания претендовать на участие в финале турнира.

«От болельщиков — абсолютно нет. А вот от средств массовой информации — увы, ожидаю. А заодно и от британских политиков. Не удивлюсь, если в случае победы ЦСКА над «Арсеналом» Тереза Мэй и в этом увидит русский след!» — заявил Газзаев. Заместитель главы департамента по физической культуре, спорту, молодёжной политике и туризму Госдумы России также рассказал, ожидает ли он провокаций со стороны английских болельщиков и СМИ.

Он подчеркнул, что британские газеты непременно придумают «очередные гадости».