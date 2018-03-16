Ещё
Газзаев предсказал «русский след» в игре ЦСКА и «Арсенала»
Далее:
Читайте также:
Ещё

Газзаев: если ЦСКА обыграет «Арсенал», Мэй снова увидит русский след 

RT на русском 9 часов назад
Фото: ТАСС
Бывший главный тренер московского ЦСКА Валерий Газзаев поделился мнением о жеребьёвке четвертьфинала Лиги Европы. Армейцы сыграют с лондонским «Арсеналом».
«Нас ждёт очень хорошее, интересное противостояние! Уверен, с такой игрой, как в гостях против «Лиона», армейцы вполне могут рассчитывать на успех и против лондонцев», — приводит слова Газзаева «Спорт-Экспресс».
Газзаев выразил надежду, что ЦСКА пройдёт «Арсенал» и будут иметь большие основания претендовать на участие в финале турнира.
Заместитель главы департамента по физической культуре, спорту, молодёжной политике и туризму Госдумы России также рассказал, ожидает ли он провокаций со стороны английских болельщиков и СМИ.
«От болельщиков — абсолютно нет. А вот от средств массовой информации — увы, ожидаю. А заодно и от британских политиков. Не удивлюсь, если в случае победы ЦСКА над «Арсеналом» Тереза Мэй и в этом увидит русский след!» — заявил Газзаев.
Он подчеркнул, что британские газеты непременно придумают «очередные гадости».
Ранее сообщалось, что «Арсенал» предостерёг болельщиков перед матчем с ЦСКА в Лиге Европы УЕФА.
RT на русском: последние новости
Футболист ЦСКА Вернблум рассказал, за что Акинфеев получает деньги Кокорин получил травму в матче с «РБ Лейпциг» и в слезах покинул поле Орлов сказал Фурсенко, что Манчини позорит «Зенит»
 Ещё 6 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Глава ФИФА пошутил про допинг в сборной России9
«Че пыхтишь!» Тренер «Ак Барса» сорвался на журналиста1
Новая «бомба» для России от WADA19
Прояснилась ситуация с ЧМ-201843
Российский хоккеист довел до слез 12-летнего фаната8
Видео
«Че пыхтишь!» Тренер «Ак Барса» сорвался на журналиста
Хоккей
03:08
Два четверных Трусовой — это не сенсация. Это тупик
Фигурное катание
09:07
Тутберидзе отреагировала на слухи об уходе Медведевой
Фигурное катание
00:45
Россиянка стала семикратной чемпионкой Паралимпиады
Биатлон
01:56
Российский хоккеист довел до слез 12-летнего фаната
Хоккей
04:17
«ФИФА в состоянии паники»
Футбол
01:58
Украинскую призерку Олимпиады наказали за допинг
Легкая атлетика
03:16
Шипулин назвал сборную худшей за последние годы
Биатлон
00:55
Миленина выиграла золото Паралимпиады-2018
Лыжный спорт
01:02
Россия поразила медальным зачетом на Паралимпиаде
Зимние виды спорта
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение