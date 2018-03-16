Стала известна судьба футболиста Еременко

Сергей Еременко отказался от выступлений за Финляндию и изъявил желание играть за сборную России

Полузащитник «Спартака» Сергей Еременко не будет выступать за сборную Финляндию. Об этом сообщает пресс-служба сборной. Как сообщается, 19-летний полузащитник изъявил желание играть за сборную России.

Сергей Еременко, имеющий два гражданства — Финляндии и России, с августа 2016 года выступал за молодежный состав швейцарского «Базеля». В зимнее трансферное окно футболист стал игроком «Спартака». Красно-белые арендовали Еременко до 31 декабря 2018 года.

Отметим, что старший брат Еременко — Алексей известен в России по выступлениям за «Сатурн» и «Рубин». Средний брат Еременко — Роман, выступавший за ЦСКА, отбывает двухлетнее наказание из-за положительной допинг-пробы.

Отец братьев — Алексей Еременко в 1986-1987 годах играл за «Спартак».