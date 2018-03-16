Ещё
Стала известна судьба футболиста Еременко
Далее:
Читайте также:
Ещё

Сергей Еременко отказался от выступлений за Финляндию и изъявил желание играть за сборную России 

Советский спорт 11 часов назад
Фото: РИА Новости
Полузащитник «Спартака» Сергей Еременко не будет выступать за сборную Финляндию. Об этом сообщает пресс-служба сборной. Как сообщается, 19-летний полузащитник изъявил желание играть за сборную России.
Сергей Еременко, имеющий два гражданства — Финляндии и России, с августа 2016 года выступал за молодежный состав швейцарского «Базеля». В зимнее трансферное окно футболист стал игроком «Спартака». Красно-белые арендовали Еременко до 31 декабря 2018 года.
Отметим, что старший брат Еременко — Алексей известен в России по выступлениям за «Сатурн» и «Рубин». Средний брат Еременко — Роман, выступавший за ЦСКА, отбывает двухлетнее наказание из-за положительной допинг-пробы.
Отец братьев — Алексей Еременко в 1986-1987 годах играл за «Спартак».
Советский спорт: последние новости
ФИФА: Все допинг-пробы футболистов сборной России с трех последних турниров являются чистыми Денис Попов: Кокорина в сборной России может заменить Панченко СМИ: Власти Великобритании могут отобрать «Челси» у Абрамовича
 Ещё 15 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Глава ФИФА пошутил про допинг в сборной России9
«Че пыхтишь!» Тренер «Ак Барса» сорвался на журналиста1
Новая «бомба» для России от WADA19
Прояснилась ситуация с ЧМ-201843
Российский хоккеист довел до слез 12-летнего фаната8
Видео
«Че пыхтишь!» Тренер «Ак Барса» сорвался на журналиста
Хоккей
03:08
Два четверных Трусовой — это не сенсация. Это тупик
Фигурное катание
09:07
Тутберидзе отреагировала на слухи об уходе Медведевой
Фигурное катание
00:45
Россиянка стала семикратной чемпионкой Паралимпиады
Биатлон
01:56
Российский хоккеист довел до слез 12-летнего фаната
Хоккей
04:17
«ФИФА в состоянии паники»
Футбол
01:58
Украинскую призерку Олимпиады наказали за допинг
Легкая атлетика
03:16
Шипулин назвал сборную худшей за последние годы
Биатлон
00:55
Миленина выиграла золото Паралимпиады-2018
Лыжный спорт
01:02
Россия поразила медальным зачетом на Паралимпиаде
Зимние виды спорта
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение