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«Сделаем все возможное!»: Черчесов о потере в сборной
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Тренер сборной России Черчесов прокомментировал травму Кокорина 

Газета.Ru 11 часов назад
Фото: РИА Новости
Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов поделился мнением о травмах российских игроков перед стартом чемпионата мира, сообщает ТАСС.
"Ситуация складывается таким образом, что каждый месяц этого года мы получаем неприятные новости о серьезных травмах основных игроков сборной России. Вчера был диагностирован разрыв крестообразной связки у Саши Кокорина, мы можем это только констатировать и поддержать футболиста", — цитирует Черчесова официальный сайт Российского футбольного союза.
По словам специалиста, национальная команда продолжает подготовку к мировому первенству в плановом режиме.
"Наша задача — делать все возможное для того, чтобы компенсировать эти потери и качественно подготовиться к чемпионату мира. Что касается травмированных ребят, то мы находимся с ними на связи, внимательно наблюдаем за их лечением и восстановлением и ждем их возвращения в строй", — сказал Черчесов.
Ранее сборная России выразила слова поддержки нападающему петербургского "Зенита" Александру Кокорину, который получил разрыв крестообразных связок в ответном матче 1/8 финала Лиги Европы против "РБ Лейпциг". Также после травм восстанавливаются защитник "Спартака" Георгий Джикиа и футболист ЦСКА Виктор Васин.
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