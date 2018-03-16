«Сделаем все возможное!»: Черчесов о потере в сборной

Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов поделился мнением о травмах российских игроков перед стартом чемпионата мира, сообщает ТАСС.
"Ситуация складывается таким образом, что каждый месяц этого года мы получаем неприятные новости о серьезных травмах основных игроков сборной России. Вчера был диагностирован разрыв крестообразной связки у Саши Кокорина, мы можем это только констатировать и поддержать футболиста", — цитирует Черчесова официальный сайт Российского футбольного союза.
По словам специалиста, национальная команда продолжает подготовку к мировому первенству в плановом режиме.
"Наша задача — делать все возможное для того, чтобы компенсировать эти потери и качественно подготовиться к чемпионату мира. Что касается травмированных ребят, то мы находимся с ними на связи, внимательно наблюдаем за их лечением и восстановлением и ждем их возвращения в строй", — сказал Черчесов.
Ранее сборная России выразила слова поддержки нападающему петербургского "Зенита" Александру Кокорину, который получил разрыв крестообразных связок в ответном матче 1/8 финала Лиги Европы против "РБ Лейпциг". Также после травм восстанавливаются защитник "Спартака" Георгий Джикиа и футболист ЦСКА Виктор Васин.