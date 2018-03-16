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«Арсенал» предостерег болельщиков от опасности в РФ
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«Арсенал» предупредил своих болельщиков об опасности в России 

Газета.Ru 10 часов назад
Фото: Reuters
Официальный сайт лондонского "Арсенала" опубликовал памятку для своих болельщиков, которые планируют посетить гостевой матч 1/4 финала Лиги Европы с ЦСКА, который пройдет в Москве. В ней указано, что фанаты должны быть готовы к антибританским настроениям в России, сообщает "Советский спорт".
"Учитывая возрастающее политическое напряжение между Великобританией и Россией, вы должны иметь в виду возможные антибританские настроения, оскорбления. Вам следует сохранять бдительность, избегать протестов и политических демонстраций, а также воздержаться от комментариев по поводу политической ситуации. Хотя посольство Великобритании пока не располагает данными о появляющихся проблемах для британцев, которые посещают Россию, вам нужно внимательно следить за политической ситуацией и ситуацией с безопасностью, а также следовать указанным выше рекомендациям", — говорится в заявлении.
Ранее сообщалось, что ЦСКА и "Арсенал" встретятся в четвертьфинале Лиги Европы. Первый матч состоятся 5 апреля в Лондоне, а ответная пройдет в Москве 12 апреля.
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