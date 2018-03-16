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В Британии предложили перенести ЧМ-2018
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В парламенте Британии предложили перенести ЧМ-2018 на 2019 год в другую страну 

Газета.Ru 8 часов назад
Фото: Reuters
Член парламента Великобритании Стивен Киннок заявил, что Международная федерация футбола (ФИФА) должна принять предложение о переносе чемпионата мира по футболу 2018 года в другую страну, сообщает газета "Известия".
В частности, он озвучил идею, согласно которой турнир можно провести в 2019 году.
"Президент России Владимир Путин потратил несколько миллиардов рублей на организацию турнира, чтобы показать всему миру свой режим. Думаю, мы должны всерьез рассмотреть вопрос о скоординированном обращении к ФИФА и разговоре о переносе чемпионата мира на 2019 год в другую страну или страны", — цитирует Киннока Mirror.
Ранее сообщалось, что члены правительства Великобритании и королевской семьи отказались ехать в Россию на чемпионат мира — 2018.
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