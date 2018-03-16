ФИФА официально утвердила систему VAR на ЧМ-2018

Международная федерация футбола (ФИФА) утвердила использование системы видеопомощи арбитрам (VAR) на чемпионате мира 2018 года в России. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на президента ФИФА Джанни Инфантино.
Соответствующее решение было принято на заседании совета организации в Боготе.
3 марта Международный совет футбольных ассоциаций (IFAB), ответственный за изменения правил игры, одобрил использование системы VAR на постоянной основе.
Ранее Сол Кэмпбелл сравнил желание британского правительства бойкотировать ЧМ-2018 по футболу с тоталитарными режимами.