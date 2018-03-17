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«Арсенал» обратился к болельщикам с предупреждением
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«Арсенал» обратился к болельщикам с предупреждением 

Рамблер 19 часов назад
Фото: depositphotos.com
Английский футбольный клуб «Арсенал» призвал болельщиков, которые намерены пойти на матч 1/4 финала Лиги Европы против ЦСКА, проявлять бдительность, предупредив о росте антибританских настроений в России. Об этом сообщается на сайте «Арсенала».
«Безопасность наших болельщиков всегда является для нас главным приоритетом, и мы будем взаимодействовать с властями в Лондоне и Москве в рамках подготовки к игре. Мы будем держать вас в курсе, но в то же время, пожалуйста, следуйте советам Министерства иностранных дел», — говорится в сообщении.
В нем также отмечается «нарастающее политическое напряжение между Великобританией и Россией». Поэтому, говорится на сайте, необходимо «иметь в виду возможные антибританские настроения, оскорбления». «Вам следует сохранять бдительность, избегать протестов и политических демонстраций, а также воздержаться от комментариев по поводу политической ситуации», — рекомендуется болельщикам.
Вместе с тем на сайте «Арсенала» подчеркивается, что посольство Великобритании пока не располагает данными о том, что британцы, посещающие Россию, сталкиваются с проблемами.
Первый матч 1/4 финала пройдет в Лондоне 5 апреля, а ответная игра — 12 апреля в Москве.
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