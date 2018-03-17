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Болельщикам «Арсенала» гарантируют безопасность
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Алексей Сорокин: «Арсеналу» и его болельщикам гарантирована безопасность на матче с ЦСКА" 

Спорт-Экспресс 16 часов назад
Фото: Reuters
Член совета ФИФА, гендиректор оргкомитета "Россия-2018" Алексей Сорокин заявил, что болельщикам "Арсенала" не стоит волноваться о своей безопасности во время визита в Москву на ответный матч 1/4 финала Лиги Европы против ЦСКА. В пятницу, 16 марта, официальный сайт лондонцев напомнил болельщикам о предостережении МИД Великобритании, в котором утверждалось о возможных антибританских настроениях в России из-за напряженности в отношениях между странами.
"Жаль, что матчи будут проводиться в такой обстановке, — цитирует ТАСС Сорокина. — Мы обеспечим безопасность в равной степени всем — от высокопоставленных гостей до болельщиков. Для нас нет никакой разницы, из какой они страны и каковы дипломатические отношения с этой страной. Оснований для таких предостережений мы не видим никаких".
Напомним, первый матч между ЦСКА и "Арсеналом" состоится в Лондоне 5 апреля, ответная игра пройдет в Москве 12 апреля. Начало обеих встреч — 22.05 по московскому времени.
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