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Дзюба готов заплатить ради игры против «Зенита»
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Дзюба готов заплатить ради игры против «Зенита» 

Газета.Ru 3 часа назад
Фото: РИА Новости
Нападающий тульского "Арсенала" Артем Дзюба заявил о готовности пожертвовать своими средствами ради того, чтобы сыграть против петербургского "Зенита", передает "Советский спорт".
"Мне, честно, хотелось бы сыграть против "Зенита". Готов ли пойти на сумасшедший поступок и заплатить за это из своего кармана? У меня есть такая мысль", — сказал Дзюба в интервью корреспонденту Тимуру Журавелю.

Дзюба на связи…

Публикация от  Timur Zhuravel (@timzhur)

Дзюба выступает за "Арсенал" на правах аренды. Права на него принадлежат "Зениту". Игра между тульской командой и сине-бело-голубыми запланирована на 22 апреля. Матч состоится в рамках 27-го тура РФПЛ.
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