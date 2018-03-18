Дзюба готов заплатить ради игры против «Зенита»

Дзюба на связи… Публикация от Timur Zhuravel (@timzhur) 17 Мар 2018 в 10:36 PDT "Мне, честно, хотелось бы сыграть против "Зенита". Готов ли пойти на сумасшедший поступок и заплатить за это из своего кармана? У меня есть такая мысль", — сказал Дзюба в интервью корреспонденту Тимуру Журавелю

Дзюба выступает за "Арсенал" на правах аренды. Права на него принадлежат "Зениту". Игра между тульской командой и сине-бело-голубыми запланирована на 22 апреля. Матч состоится в рамках 27-го тура РФПЛ.