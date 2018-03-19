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Смерть Астори стала причиной возвращения Буффона
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Смерть Астори стала причиной возвращения Буффона в сборную Италии 

Газета.Ru 3 часа назад
Фото: Reuters
Вратарь турниского "Ювентуса" Джанлуиджи Буффон рассказал о причинах возвращения в сборную Италии, сообщает "Советский спорт".
"Я последовательный человек с большим чувством ответственности. Этого достаточно, чтобы объяснить мое присутствие в сборной. Я всегда был объединяющим элементом в национальной команде и хочу, чтобы моя роль оставалось такой же", — цитирует Буффона Calciomercato.
По словам вратаря, одной из причин возвращения стала смерть защитника "Фиорентины" и сборной Италии Давиде Астори.
"Давиде — еще одна причина, почему я здесь и почему я хотел приехать в сборную и согласился на вызов", — признался Буффон.
Ранее сообщалось, что Буффон в скором времени объявит о завершении карьеры.
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