Смерть Астори стала причиной возвращения Буффона в сборную Италии

"Я последовательный человек с большим чувством ответственности. Этого достаточно, чтобы объяснить мое присутствие в сборной. Я всегда был объединяющим элементом в национальной команде и хочу, чтобы моя роль оставалось такой же", — цитирует Буффона Calciomercato. Вратарь турниского "Ювентуса" Джанлуиджи Буффон рассказал о причинах возвращения в сборную Италии, сообщает "Советский спорт"

"Давиде — еще одна причина, почему я здесь и почему я хотел приехать в сборную и согласился на вызов", — признался Буффон. По словам вратаря, одной из причин возвращения стала смерть защитника "Фиорентины" и сборной Италии Давиде Астори

Ранее сообщалось, что Буффон в скором времени объявит о завершении карьеры.