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Карпин может стать спортивным директором «Реал Сосьедад»
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СМИ: Карпин может стать спортивным директором «Реал Сосьедад» 

Спорт-Экспресс 6 часов назад
Фото: РИА Новости
Главный тренер "Ростова" Валерий Карпин может стать новым спортивным директором "Реал Сосьедад", утверждает elgoldigital.com. В воскресенье с должности был отправлен в отставку Лоренсо Хуаррос, и руководство сан-себастьянского клуба в экстренном порядке ищет ему замену.
Карпин, ранее защищавший цвета "Реал Сосьедад" в качестве футболиста, входит в число трех кандидатов на поост спортивного директора. Помимо него, на должность претендует его бывший партнер по команде Иньиго Идиакес, а также Фран Гарагарса, спортивный директор "Эйбара".
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