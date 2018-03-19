СМИ: Карпин может стать спортивным директором «Реал Сосьедад»

Главный тренер "Ростова" Валерий Карпин может стать новым спортивным директором "Реал Сосьедад", утверждает elgoldigital.com. В воскресенье с должности был отправлен в отставку Лоренсо Хуаррос, и руководство сан-себастьянского клуба в экстренном порядке ищет ему замену.

Карпин, ранее защищавший цвета "Реал Сосьедад" в качестве футболиста, входит в число трех кандидатов на поост спортивного директора. Помимо него, на должность претендует его бывший партнер по команде Иньиго Идиакес, а также Фран Гарагарса, спортивный директор "Эйбара".