Сборная Бразилии назвала матч с Россией приоритетным

"Команды России и Германии были нашими приоритетами при выборе соперников на товарищеские матчи во время подготовки к чемпионату мира. Сборная России по своему стилю похожа на команду Англии, но мы еще не знаем, какую схему она выберет на наш матч, она может сыграть и с четырьмя, и с пятью защитниками", — сказал Гаспар на пресс-конференции.

Технический координатор сборной Бразилии Эду Гаспар заявил, что команда считает товарищеские матчи с командами России и Германии приоритетными во время подготовки к чемпионату мира 2018 года по футболу. Об этом сообщает ТАСС.