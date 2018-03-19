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Сборная Бразилии назвала матч с Россией приоритетным
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Сборная Бразилии назвала матч с Россией приоритетным перед ЧМ-2018 

Газета.Ru 10 часов назад
Фото: elpais.com
Технический координатор сборной Бразилии Эду Гаспар заявил, что команда считает товарищеские матчи с командами России и Германии приоритетными во время подготовки к чемпионату мира 2018 года по футболу. Об этом сообщает ТАСС.
"Команды России и Германии были нашими приоритетами при выборе соперников на товарищеские матчи во время подготовки к чемпионату мира. Сборная России по своему стилю похожа на команду Англии, но мы еще не знаем, какую схему она выберет на наш матч, она может сыграть и с четырьмя, и с пятью защитниками", — сказал Гаспар на пресс-конференции.
Ранее сообщалось, что бывший главный тренер сборной России по футболу и ЦСКА Леонид Слуцкий будет комментировать товарищеский матч сборных России и Бразилии.
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