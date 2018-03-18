Травмированному Кокорину нашли замену

Защитник «Рубина» заменил в сборной России травмированного Кокорина

По информации пресс-службы Российского футбольного союза (РФС), Камболов вызван на контрольные матчи против сборных Бразилии и Франции вместо нападающего петербургского "Зенита" Александра Кокорина , который получил тяжелую травму колена в ответном матче 1/8 финала Лиги Европы с немецким "РБ Лейпциг".

Россия сыграет с Бразилией 23 марта в Москве на стадионе "Лужники", а также с командой Франции в Санкт-Петербурге 27 марта.

Ранее сообщалось, что Кокорин, которому диагностировали разрыв крестообразной связки колена, перенес операцию на ноге. Срок восстановления составит 4-5 месяцев.