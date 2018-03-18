Травмированному Кокорину нашли замену

Тренерский штаб сборной России по футболу принял решение вызвать в состав национальной команды защитника "Рубина" Руслана Камболова, сообщает ТАСС.
По информации пресс-службы Российского футбольного союза (РФС), Камболов вызван на контрольные матчи против сборных Бразилии и Франции вместо нападающего петербургского "Зенита" Александра Кокорина, который получил тяжелую травму колена в ответном матче 1/8 финала Лиги Европы с немецким "РБ Лейпциг".
Россия сыграет с Бразилией 23 марта в Москве на стадионе "Лужники", а также с командой Франции в Санкт-Петербурге 27 марта.
Ранее сообщалось, что Кокорин, которому диагностировали разрыв крестообразной связки колена, перенес операцию на ноге. Срок восстановления составит 4-5 месяцев.