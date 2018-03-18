«Севилья» проиграла «Леганесу» после триумфа на «Олд Траффорд»

В матче 29-го тура испанской Ла Лиги "Леганес" принимал в гости пятую команду чемпионата "Севилью". Несмотря на статус фаворита на бумаге, севильцы не смогли доказать его на поле, проиграв на "Бутарке" со счётом 1:2.

Протокол игры

Леганес

Севилья

(1:0) Бустинса Унаи 41'

(2:0) Эрасо Хави 69'

Запасные: Муньос Эсекьель • Дос Сантос Мауро • Шампань Нерео • Гарсия Рауль • Наранхо Хосе

18 марта. Стадион "Бутарке" (Леганес).

"Севилья" приехала в Леганес после большой победы в гостях над "Манчестер Юнайтед" (2:1) в прошлый вторник, которая подарила команде Винченцо Монтеллы путёвку в четвертьфинал Лиги чемпионов. Разумеется, после такого матча сложно настроиться на одного из аутсайдеров национального чемпионата. Но всё же Монтелла выпустил почти тот же состав, который играл в Манчестере, хотя всё же сделал несколько перестановок. Одна из них была вынужденной — Корреа пропускал матч по причине дисквалификации. Прогнозируемо в стартовом составе вышел герой матча на "Олд Траффорд" Бен-Йедер, заменивший на острие атаки нервионцев Муриэля. А на правом фланге обороны вместо Меркадо играл Лаюн.

С первых минут матча "Леганес" начал играть активно, понимая, что соперник будет иметь проблемы как в физическом, так и в мотивационном плане. Быстрый гол мог забить Амрабат, который выскочил 1 на 1 с Рико и пробил мимо вратаря, но Ленгле успел вынести мяч с линии ворот. После этого "Севилья" захватила территориальное преимущество, но нельзя сказать, что гости доминировали на поле — "пепинерос" отвечали острыми контратаками, и под конец первого тайма именно "Леганес" открыл счёт в матче — Бустинса замкнул навес Сальдуа с правого фланга.

Со старта второго тайма "Севилья" начала агрессивней играть на атаку, давая понять, что мириться с отрицательным результатом она не намерена. Но несмотря на взвинченный темп чувствовалось, что андалузцы всё-таки играют без огонька в глазах, и в таких условиях "Леганес" достаточно уверенно сдерживал все попытки позиционных атак гостей, и опасные моменты у воротКуэльяра практически не возникали. А в середине второго тайма команда Асьера Гаритано на контратаке провела второй гол — Эрасо отличился после паса Диего Рико , после чего стало понятно, что "Севилья" этот матч проиграет. А в концовке матча ещё и Сарабия был удалён за две жёлтые карточки.

На последних минутах команда Монтеллы всё-таки забила свой гол, но это был гол престижа (отличился Лаюн), который ни на что существенно не повлиял. Победа 2:1 позволила "Леганесу" закрепиться в середине турнирной таблицы Ла Лиги, в то время как "Севилья" ещё дальше отстала от зоны Лиги чемпионов и может потерять пятое место в таблице.