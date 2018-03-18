«Севилья» проиграла «Леганесу» после триумфа

В матче 29-го тура испанской Ла Лиги "Леганес" принимал в гости пятую команду чемпионата "Севилью". Несмотря на статус фаворита на бумаге, севильцы не смогли доказать его на поле, проиграв на "Бутарке" со счётом 1:2.
Протокол игры
Леганес
Севилья
(1:0) Бустинса Унаи 41'
(2:0) Эрасо Хави 69'
90' Лаюн Мигель (2:1)
Куэльяр Иван • Сальдуа Хосеба • Бустинса Унаи • Сиовас Димитрис 77' • Рико Диего • Эль-Жар Набиль • Габриэл Пирес 90' (Гумбау Херард (90') • Перес Рубен • Омар Рамос • Эрасо Хави • Амрабат Нордин 65' 89' (Бове Клаудио (89')
Запасные: Муньос Эсекьель • Дос Сантос Мауро • Шампань Нерео • Гарсия Рауль • Наранхо Хосе
Рико Серхио • Лаюн Мигель • Кьяер Симон • Ленгле Клеман • Эскудеро Серхио 40' 78' (Арана Гильерме (78') • Н'Зонзи Стивен 80' • Банега Эвер • Сарабия Пабло 73' 84' • Васкес Франко 72' (Муриэль Луис (72') • Нолито Агудо 63' (Сандро Рамирес (63') • Бен-Йедер Виссам
Запасные: Сория Давид • Писарро Гвидо • Роке Меса • Меркадо Габриэль
18 марта. Стадион "Бутарке" (Леганес).
"Севилья" приехала в Леганес после большой победы в гостях над "Манчестер Юнайтед" (2:1) в прошлый вторник, которая подарила команде Винченцо Монтеллы путёвку в четвертьфинал Лиги чемпионов. Разумеется, после такого матча сложно настроиться на одного из аутсайдеров национального чемпионата. Но всё же Монтелла выпустил почти тот же состав, который играл в Манчестере, хотя всё же сделал несколько перестановок. Одна из них была вынужденной — Корреа пропускал матч по причине дисквалификации. Прогнозируемо в стартовом составе вышел герой матча на "Олд Траффорд" Бен-Йедер, заменивший на острие атаки нервионцев Муриэля. А на правом фланге обороны вместо Меркадо играл Лаюн.
С первых минут матча "Леганес" начал играть активно, понимая, что соперник будет иметь проблемы как в физическом, так и в мотивационном плане. Быстрый гол мог забить Амрабат, который выскочил 1 на 1 с Рико и пробил мимо вратаря, но Ленгле успел вынести мяч с линии ворот. После этого "Севилья" захватила территориальное преимущество, но нельзя сказать, что гости доминировали на поле — "пепинерос" отвечали острыми контратаками, и под конец первого тайма именно "Леганес" открыл счёт в матче — Бустинса замкнул навес Сальдуа с правого фланга.
Со старта второго тайма "Севилья" начала агрессивней играть на атаку, давая понять, что мириться с отрицательным результатом она не намерена. Но несмотря на взвинченный темп чувствовалось, что андалузцы всё-таки играют без огонька в глазах, и в таких условиях "Леганес" достаточно уверенно сдерживал все попытки позиционных атак гостей, и опасные моменты у воротКуэльяра практически не возникали. А в середине второго тайма команда Асьера Гаритано на контратаке провела второй гол — Эрасо отличился после паса Диего Рико, после чего стало понятно, что "Севилья" этот матч проиграет. А в концовке матча ещё и Сарабия был удалён за две жёлтые карточки.
На последних минутах команда Монтеллы всё-таки забила свой гол, но это был гол престижа (отличился Лаюн), который ни на что существенно не повлиял. Победа 2:1 позволила "Леганесу" закрепиться в середине турнирной таблицы Ла Лиги, в то время как "Севилья" ещё дальше отстала от зоны Лиги чемпионов и может потерять пятое место в таблице.