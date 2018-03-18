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Парк футбола ЧМ-2018 приедет на два дня в Олимпийскую столицу
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Парк футбола ЧМ-2018 приедет на два дня в Олимпийскую столицу 

АиФ-Кубань 18 марта 2018
Фото: АиФ-Кубань
Гостем Парка футбола в Олимпийской столице станет нападающий сборной Португалии, участник чемпионатов мира по футболу FIFA 2002 и 2006 годов Нуну Гомеш.
Как сообщает пресс-служба Оргкомитета «Россия-2018», для посетителей Парка футбола будут организованы мастер-классы, футбольные игры на открытом воздухе, аттракционы и мультимедийные викторины.
За два с половиной месяца Парк футбола ЧМ-2018 побывает во всех 11-и городах-организаторах турнира.
Напомним, 15 июня этого года Сочи примет один из самых ожидаемых матчей на групповой стадии мундиаля — игру Португалия — Испания.
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