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Тренер «Зенита» решил покинуть Россию
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Тренер «Зенита» захотел сбежать из России в Англию 

Lenta.ru 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Главный тренер петербургского «Зенита» Роберто Манчини рассказал о желании вернуться в Английскую премьер-лигу (АПЛ). Его слова приводит Corriere dello Sport.
«Я бы хотел поработать в других лигах, но понятно, что АПЛ — это, пожалуй, самый прекрасный чемпионат. Я бы вернулся в Англию, но только в команду, которая уже давно ничего не выигрывала, ведь работа в командах, которые постоянно побеждают, уже так не стимулирует», — заявил Манчини.
На данный момент «Зенит» располагается на пятом месте в турнирной таблице чемпионата России, отставая от лидирующего «Локомотива» на 10 баллов. 15 марта сине-бело-голубые вылетели из Лиги Европы, уступив немецкому «РБ Лейпцигу» на стадии 1/8 финала.
53-летний итальянский специалист возглавил петербургскую команду в июне 2017 года. При итальянце «Зенит» пополнил ряд футболистов, за которых клуб заплатил в общей сложности около 100 миллионов долларов.
Ранее Манчини возглавлял английский «Манчестер Сити», турецкий «Галатасарай», итальянские «Интер», «Лацио» и «Фиорентину».
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