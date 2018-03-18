Жуков: бойкота ЧМ-2018 в России не будет

"Я думаю, что бойкота чемпионата мира [по футболу] не будет, — сказал он. — Думаю, что все команды будут участвовать". Первый вице-спикер Думы , президент Олимпийского комитета России Александр Жуков уверен, что бойкота чемпионата мира по футболу 2018 года не будет. Об этом он заявил журналистам.

Ранее газета Times со ссылкой на собственный источник сообщила, что Великобритания рассматривает вариант бойкота чемпионата мира по футболу в России, если выяснится, что за отравлением бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля , осужденного в РФ за шпионаж в пользу Великобритании, и его дочери Юлии стоит Москва.

4 марта бывший полковник ГРУ Сергей Скрипаль, осужденный в России за шпионаж в пользу Великобритании, и его дочь Юлия подверглись воздействию нервно— паралитического вещества. Их обнаружили без сознания в городе Солсбери (140 км от Лондона), сейчас оба находятся в больнице в критическом состоянии.

Британские власти обвинили РФ в причастности к отравлению, но каких-либо доказательств не представили. Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй объявила о высылке 23 российских дипломатов и о приостановке двусторонних контактов на высоком уровне. Российская сторона категорически отвергла свою причастность к инциденту и анонсировала принятие ответных шагов, в том числе высылку британских дипломатов в ближайшее время.

Чемпионат мира пройдет на 12 стадионах в 11 городах России с 14 июня по 15 июля.