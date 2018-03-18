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Жуков: бойкота ЧМ-2018 в России не будет
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Жуков: бойкота ЧМ-2018 в России не будет 

ТАСС 12 часов назад
Фото: РИА Новости
Первый вице-спикер Думы, президент Олимпийского комитета России Александр Жуков уверен, что бойкота чемпионата мира по футболу 2018 года не будет. Об этом он заявил журналистам.
"Я думаю, что бойкота чемпионата мира [по футболу] не будет, — сказал он. — Думаю, что все команды будут участвовать".
Ранее газета Times со ссылкой на собственный источник сообщила, что Великобритания рассматривает вариант бойкота чемпионата мира по футболу в России, если выяснится, что за отравлением бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля, осужденного в РФ за шпионаж в пользу Великобритании, и его дочери Юлии стоит Москва.
4 марта бывший полковник ГРУ Сергей Скрипаль, осужденный в России за шпионаж в пользу Великобритании, и его дочь Юлия подверглись воздействию нервно— паралитического вещества. Их обнаружили без сознания в городе Солсбери (140 км от Лондона), сейчас оба находятся в больнице в критическом состоянии.
Британские власти обвинили РФ в причастности к отравлению, но каких-либо доказательств не представили. Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй объявила о высылке 23 российских дипломатов и о приостановке двусторонних контактов на высоком уровне. Российская сторона категорически отвергла свою причастность к инциденту и анонсировала принятие ответных шагов, в том числе высылку британских дипломатов в ближайшее время.
Чемпионат мира пройдет на 12 стадионах в 11 городах России с 14 июня по 15 июля.
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